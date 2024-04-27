Survivor All Star'da Takım Değişikliği - Son Dakika
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Survivor All Star'da Takım Değişikliği

Survivor All Star\'da Takım Değişikliği

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, Berna'nın elenmesinin ardından Mavi Takım'a geçen ismin Merve Aydın olduğunu açıkladı. Ayrıca, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü ve sağlık ekipleri müdahale etti.

27.04.2024 07:12
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SURVİVOR'DA TAKIM DEĞİŞİKLİĞİ

Survivor All Star'da Acun Ilıcalı takım değişikliklerinin yaşanacağını anlattı. Berna'nın elemenmesinin ardından 6 kişi kalan Mavi Takım'a Kırmızı Takım'dan geçiş oldu. Acun Ilıcalı perşembe günü yaşanacak konseyde takım değiştirecek isimleri açıkladı...

Mavi Takım'a geçen isim ise Merve Aydın oldu. Gözyaşlarına boğulan Merve, sezonun ilerleyen bölümlerinde Mavi Takım'da yer alacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun son sayısı için parkura çıkan Nefise talihsiz bir kaza yaşadı.

YARIM SANTİMLİK AÇIK MEYDANA GELDİ

11-11'e gelen dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Nefise, peş peşe seramikleri kırarak rakibinin önüne geçti. Parkurdaki kum torbalarını toplayarak oyuna devam eden Nefise sırtına daha önce kendisinin kırdığı seramik düştü.

Survivor All Star'da talihsiz kaza! Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü

Oyunun heyecanıyla durumu anlayamayan Nefise, sayısını aldıktan sonra yere oturdu. Kırmızı takım yarışmacılarının uyarısıyla Nefise'nin sırtında kesikler olduğunu gören sunucu Murat Ceylan, oyun alanına sağlık ekiplerini çağırdı.

Oyun alanında yapılan müdahalenin ardından yarım saatlik kesiği olduğu anlaşılan Nefise, müdahale alanına götürüldü.

Survivor All Star'da Takım Değişikliği

Kaynak: Magazinkolik

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