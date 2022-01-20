Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz

Eski yarışmacıların yeniden yarışmaya başladığı Survivor 2022 All Star, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Peş peşe sakatlıkların ve tartışmaların yaşandığı Survivor'da bir de sürgün adası uygulaması getirildi. Eleme adayı olan yarışmacılar, sürgün adası olarak tanımlanan başka bir adaya gönderiliyor.

"SÜRGÜN KAMPI ÇOK ZEVKSİZ"

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan şarkıcı Demet Akalın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sürgün kampı uygulamasına tepki göstererek "Sürgün kampı çok boş iş ya. Biz onları adalarında görmek istiyoruz. Adalardaki kavgaları, ada hayatını... Sürgün kampında bir şey yapmıyorlar ki. Sadece ateşin başında dolaşıyorlar. Hiç hoş bir şey değil ve zevksiz" dedi.