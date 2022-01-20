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Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz - Son Dakika

Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz

20.01.2022 12:05

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, All Star için getirilen sürgün adası uygulamasına tepki gösterdi. Yarışmacıların başka bir adaya gönderilmesini anlamsız bulan Akalın, "Hiç hoş değil ve zevksiz" yorumunu yaptı.

Eski yarışmacıların yeniden yarışmaya başladığı Survivor 2022 All Star, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Peş peşe sakatlıkların ve tartışmaların yaşandığı Survivor'da bir de sürgün adası uygulaması getirildi. Eleme adayı olan yarışmacılar, sürgün adası olarak tanımlanan başka bir adaya gönderiliyor.

"SÜRGÜN KAMPI ÇOK ZEVKSİZ"

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan şarkıcı Demet Akalın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sürgün kampı uygulamasına tepki göstererek "Sürgün kampı çok boş iş ya. Biz onları adalarında görmek istiyoruz. Adalardaki kavgaları, ada hayatını... Sürgün kampında bir şey yapmıyorlar ki. Sadece ateşin başında dolaşıyorlar. Hiç hoş bir şey değil ve zevksiz" dedi.

Survivor All Star'a getirilen sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı kızdırdı: Zevksiz
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Survivor 2022, Demet Akalın, Survivor, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz - Son Dakika
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