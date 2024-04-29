SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele yaşandı.
Survivor 2024 All Star yarışmasında oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Yarışı önde götürerek avantajı elinde bulunduran Kırmızı takım 12-8'lik skorla dokunulmazlık oyununun galibi oldu.
Aleyna'nın atışıyla son sayıyı alan Kırmızı takımın mutluluğu ise ekrana yansıdı.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyinde belirlenecek.
Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım eleme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı Batuhan oldu.
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?