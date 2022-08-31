Motosiklet ile Park Sorununu Çözdü - Son Dakika
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Motosiklet ile Park Sorununu Çözdü

31.08.2022 20:41
Motosiklet ile Park Sorununu Çözdü

Survivor All Star yarışmacılarından Mert Öcal, önceki gün Amaya İstanbul'da görüntülendi. Öcal, trafik sorunun motor ile çözdüğünü söyledi.

Yarışma sevgilisi olduğu Sude Buse ile mutlu bir birlikteliği olan Mert Öcal, trafik sorunun motor ile çözdüğünü söyledi.

Bebek'te oturan Mert Öcal, "Motor alarak hem bebek trafiğinden hem de park etme sorunundan kurtuldum" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Mert Öcal, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Motosiklet ile Park Sorununu Çözdü - Son Dakika

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