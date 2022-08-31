Yarışma sevgilisi olduğu Sude Buse ile mutlu bir birlikteliği olan Mert Öcal, trafik sorunun motor ile çözdüğünü söyledi.
Bebek'te oturan Mert Öcal, "Motor alarak hem bebek trafiğinden hem de park etme sorunundan kurtuldum" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
Mert Öcal, Bebek, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › Motosiklet ile Park Sorununu Çözdü - Son Dakika
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.