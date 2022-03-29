Survivor Birleşme Partisinde Ölümden Döndü! - Son Dakika

Survivor yarışmacıları bu kez parkurda değil sahnede hünerlerini gösterdiler. Ellerine mikrofon alan yarışmacılar, en sevdikleri şarkıları seslendirip dans ettiler.

En yüksek puanı Gizem ve Seda aldı. İkinci performansların ardından şarkı yarışmasını kazanan isim Gizem oldu.

Athena şarkısı söyleyen Nisa, sahneden inerken bir anda yere kapaklandı. Nisa, kendisini izleyenlere kısa süreli panik yaşattı.

Beş gün boyunca Dominik'te kalan ünlü yıldız Survivor bileşme partisinde sahne aldı. Program hem Türkiye hem Yunanistan Survivor programlarında yayınlandı. Edis her iki ülkedeki programda da gecenin yıldızı oldu.