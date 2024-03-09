TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun dinmiyor. Yarışmanın bugün yayınlanacak bölümünde dokunulmazlık için karşı karşıya gelen yarışmacılardan Yunus Emre peş peşe tartışmalara dahil olunca Acun Ilıcalı devreye giriyor.
Oyun esnasında tartışan yarışmacılar sinirlerine hakim olamazken Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üstüne yürüyor. İkilinin yüz yüze geldiği anlarda fiziksel bir temas olmasını engellemeye çalışan Hakan araya girince gerilim iyice tırmanıyor. Yunus Emre, Hakan'ı "Çekil şuradan çekil" diye uyarınca Hakan da "Bak benimle doğru konuş" diyerek sinirleniyor. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya yarışmacılar giriyor.
Oyun alanındaki gerilim konseye de taşınınca Berna ve Yunus Emre laf dalaşına giriyor. Daha önce Yunus Emre'ye defalarca kez ceza veren Acun Ilıcalı, "Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız" diyerek tepki gösteriyor. Yunus Emre de Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseyi terk ediyor. Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmadığı ise bu akşam belli olacak.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor - Son Dakika
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