Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu - Son Dakika
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Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

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Survivor All Star 2025'te yaşanan gerginlik sonrası Adem Kılıççı'nın akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı.

11.02.2025 08:57  Güncelleme: 09:14
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Survivor All Star 2025'te kaos bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a saldırması sonrası Kılıçcı'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı.

Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a saldırması izleyicilerin tepkisine neden olmuştu. Fiziksel temasın net bir şekilde görüldüğü anlar sonrası Adem'in diskalifiye edilip edilmeyeceği de merak edilirken Acun Ilıcalı, Adem'i tek başına konseye çağırdı ve aldığı cezayı açıkladı.

Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

5 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAK

Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Ilıcalı, "Olayda tabii ki fiziksel olarak böyle altından kalkamayacak bir durum olmamış olabilir ama dokunmak da Survivor'da bir ceza sebebi. Yarışmacı yarışmacıya agresif bir şekilde dokunduğu zaman bir yaptırım yapmak zorundayız ve tabii gönül istemezdi ama şimdi zaten mental olarak zorlanıyorsun, fiziksel olarak zorlanıyorsun artık ödül olarak da zorlanacaksın. Senin için belki de hayatının en zor Survivor'ı bu sene olacak. O da bitirebilirsen" dedi.

Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu

ADEM: HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Adem ise cezayla ilgili, "Hak ettiğimi düşünüyorum. Açlığa bir şekilde dayanırım ama benim için en önemlisi bence İstanbul'daki bazı problemleri burada unutmam lazım. Bazı dostlarım konusunda da yanıldım, maalesef gelmeden çok kısa süre önce onların farklı yönleriyle de tanıştım. Bu da beni biraz açıkçası çok hüsrana uğrattı. Açlığı bir şekilde dayanırım. Burada hep dayandım. Mücadele edeceğim 5 ödül mücadelemin karşılığını alamayacağım ama önemli değil bu da benim cezam olsun" diye konuştu.

Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
Survivor\'da Çılgın Sedat\'a saldıran Adem Kılıçcı\'nın akıbeti belli oldu

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Son Dakika Magazin Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Yılmaz:
    boş işler sanki dünyayı kurtariyorlar 60 2 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    Reyting uğruna göndermezler ama başkası yapsa hemen diskalifiye ederler 48 2 Yanıtla
  • bülent C.:
    Yinemi survıvor , izlemiyoruz . 31 1 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Ulan acun efendi bunların hepsi rol gereği değilse bende birşey bilmiyorum. 25 3 Yanıtla
  • Sener Senol:
    bu kavga icin acaba kac para aldikar komik bunlar ya 25 3 Yanıtla
  • Gokhan Uyduran:
    oyuncular hep beraber acunu bile dövse izlemiyoruz ???? 19 2 Yanıtla
  • Derman null:
    Adalet hiç yok. geçen sene Semayı gönderdi. adem olunca ceza olmaz böyle bir şey. Ama acun varsa işin içinde herşey olur 16 0 Yanıtla
  • ömer duman:
    g@pe k3k0su adem 7 6 Yanıtla
  • dogu bulut:
    bunu hala izliyen varmı millet malı getursun insanları da bunlarla kandırdılar 10 0 Yanıtla
  • ond dem:
    Survivor sunan fb yoneticisimi olur neler göreceğiz daha!!! 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu - Son Dakika
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