Survivor\'da Çılgın Sedat\'a saldıran Adem Kılıçcı\'nın akıbeti belli oldu

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Survivor All Star 2025'te kaos bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a saldırması sonrası Kılıçcı'nın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı.

Adem Kılıçcı'nın Çılgın Sedat'a saldırması izleyicilerin tepkisine neden olmuştu. Fiziksel temasın net bir şekilde görüldüğü anlar sonrası Adem'in diskalifiye edilip edilmeyeceği de merak edilirken Acun Ilıcalı, Adem'i tek başına konseye çağırdı ve aldığı cezayı açıkladı.

5 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAK

Acun Ilıcalı, Adem'in 5 ödülden yararlanamayacağını açıkladı. Ilıcalı, "Olayda tabii ki fiziksel olarak böyle altından kalkamayacak bir durum olmamış olabilir ama dokunmak da Survivor'da bir ceza sebebi. Yarışmacı yarışmacıya agresif bir şekilde dokunduğu zaman bir yaptırım yapmak zorundayız ve tabii gönül istemezdi ama şimdi zaten mental olarak zorlanıyorsun, fiziksel olarak zorlanıyorsun artık ödül olarak da zorlanacaksın. Senin için belki de hayatının en zor Survivor'ı bu sene olacak. O da bitirebilirsen" dedi.

ADEM: HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Adem ise cezayla ilgili, "Hak ettiğimi düşünüyorum. Açlığa bir şekilde dayanırım ama benim için en önemlisi bence İstanbul'daki bazı problemleri burada unutmam lazım. Bazı dostlarım konusunda da yanıldım, maalesef gelmeden çok kısa süre önce onların farklı yönleriyle de tanıştım. Bu da beni biraz açıkçası çok hüsrana uğrattı. Açlığı bir şekilde dayanırım. Burada hep dayandım. Mücadele edeceğim 5 ödül mücadelemin karşılığını alamayacağım ama önemli değil bu da benim cezam olsun" diye konuştu.