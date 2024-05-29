Survivor\'da düello sonuçları belli oldu

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Düello'da Batuhan ile Seda'nın mücadelesi sona erdi. Batuhan 5-1 kazanarak düellodan çıkmayı başardı.

OGEDAY İLE ÖZGÜR MÜCADELESİ KIRAN KIRANA GEÇTİ

Özgür ile Ogeday'ın çıktığı düelloda başa baş bir mücadele gerçekleşti ve Ogeday 5-3 kazanarak ismini sildirmeyi başardı.

FİNALİN ADI SEDA VE ÖZGÜR

Survivor'a veda eden isim belli oldu. Seda ile Özgür'ün müthiş mücadelesi sona erdi. 8. defa düelloya çıkan tecrübeli isim Özgür, ilk kez düelloya çıkan Seda'ya 5-2 yenilerek Survivor'a veda etti.

Özgür "8. düellonun bir sırrı var herhalde, Sercan da 8. düelloda gitmişti. Batuhan dikkat et. Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. İki Survivor üst üste geldim pes etmedim ama vücudum bıraktı.

Artık vücudumu kontrol edemedim. Seda'yı tebrik ederim. Bu Survivor'a hiç antreman yapamadan geldim. Sadece yürüyüş yaparak geldim. Ben buraya kadar geleceğimi tahmin etmezdim. Gururluyum" dedi.