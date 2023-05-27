Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor - Son Dakika
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Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor

Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor

27.05.2023 13:48

Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Daha önce birçok kişiyle kavga eden Asena ile birbirine giren Nefise, sinir krizi geçiyor. Asena'nın "Senin karakterin yok" sözünü duyunca öfkeden deliye dönen Nefise, kendilerini oyun alanına götüren kamyonetin içinde avazı çıktığı kadar bağırıyor.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve finaline sayılı günler kalan Survivor 2023, nefes kesen bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak olan 112. bölüm fragmanında ise Nefis ile Asena birbirine giriyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Daha önce birçok kişiyle tartışan Asena ile Nefise adada iki yüzlülük tartışmasından dolayı birbirine giriyor. Dokunulmazlık oyunu için kamyonetlere binerek alana giden ikilinin arasında bir kez daha tansiyon yükseliyor. Asena'nın "'Karakterim var' diyorsun ya senin karakterin falan yok" sözlerini duyan Nefise sinir krizi geçiriyor.

Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor

Asena'nın sözünden sonra hızla kamyonetin içine giren Nefise, "Uğraştığımız şeylere bak. Nelerle uğraşıyoruz? O onun arkasından konuşmuş, bu konuşmuş. Hepiniz arkanızdan konuşuyorsunuz" diyerek bağırıyor.

Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor
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Son Dakika Magazin Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da kadınlar birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen Nefise sinir krizi geçiriyor - Son Dakika
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