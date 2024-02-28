Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'ın yeni sezonunda olaylar bitmiyor. Son olarak ada konseyinin ardından Pınar Saka ile kavga eden Sema Aydemir, fiziksel temas nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu. Karar sosyal medyada gündem olurken, eski milli atlet Birsen Bekgöz de kendini tutamadı.
Pınar-Sema kavgasına dair en dikkat çekici yorum, hem 2012 Londra Olimpiyatları'nda iki isimle birlikte Türkiye kafilesinde yer alan hem de Survivor'ın 2018 ve All Star 2022 sezonlarında yarışan Birsen Bekgöz'den geldi.
"PINAR ZATEN BİLENİP GİTMİŞ"
43 yaşındaki sporcu, "Sema'nın elenmesine çok üzüldüm. Pınar'ın çok kışkırtması sonucu neler oldu neler. Kurnazlar karşı tarafı kışkırtmaya çalışır.
Pınar zaten bilenip gitmiş ve sonucunda da büyük bir enerji patlaması oldu" yorumunda bulundu.
"BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"
Survivor Birsen, takipçilerine doping testi ve olası pozitiflik halindeki uygulama hakkında bilgi verdi: Doping cezası kişiler arasında bir kararla, bir kumpasla, bir çekememezlikle, federasyon içindeki kişiler arasında onların canı öyle istediğ için verilmez.
Yok bana iftira atıldı, yok beni sevmediler diye bir konu asla olamaz. Atletlerde doping çıkarsa o yarışmacılar men edilir ve doping tespit edildiği süre içerisinde bütün dereceler ve madalyalar silinir. Bu iş çocuk oyuncağı değildir.
"DOPİNGLİ ÇIKTIĞIN İÇİN REKORUN İPTAL EDİLDİ"
2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Birsen Bekgöz, "Kendi doğrularını kaybetmiş olanlar kendilerini çamura batmış olarak bulurlar. Pınar Saka, '400 metre Türkiye Rekoru benim' diye dolaşıyorsun.
İnsanlara göz göre göre yalan söylüyorsun! 400 metre rekorun dopingli çıktığın için iptal edildi ve eski rekortmen olarak bana iade edildi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Survivor'da Pınar-Sema kavgası: Birsen Bekgöz'den çarpıcı yorum - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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