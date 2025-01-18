Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu! - Son Dakika
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Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!

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Survivor'da Efecan, yürek burkan hayat hikayesini paylaştı. Asıl adının Steven olduğunu ve 3 yaşında Türkiye'ye getirilip isminin değiştirildiğini anlatan Efecan, gerçekleri 27 yaşında babasıyla tanışınca öğrendiğini söyledi.

18.01.2025 13:15
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Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan, Survivor'ın yeni bölümünde yürek burkan hayat hikayesini anlattı.

Survivor 2025'in yedeklerden katılan eski yarışmacılarından Efecan Dianzenza, 3 yaşındayken Türkiye'ye getirildiğini, isminin değiştirildiğini ve tüm bunları 27 yaşında babasıyla tanışınca öğrendiğini belirtti. Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan gerçek adının Steven olduğunu ve bu olayın kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti.

Efecan'ın hayat hikayesini anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Efecan\'ın hayat hikayesi yürek burktu!

Televizyon, Türkiye, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat:
    acıtasyonlar başladı.!!! Bizim milletimiz sever böyle konuları.! Senin hayat hikayen bizi ilgilendirmez sen nasıl mücadele vereceksin yarışmada onu anlat 11 2 Yanıtla
  • meltem11:
    acun oyunları klasik reyting için 6 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    kardeşim hem kel hem fodul olunmaz. falan filan diyorsun ama antipatik bi adamsın sevilmiyorsun. efendi ol adam ol bari 3 2 Yanıtla
  • Ahmet Çelik:
    izleme GALATASARAYLI bu kanalı... 4 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    sen hikaye görmemişsin. senin hikayen ancak cin ali olur. 2 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    çok önemli dime ülkede yumurta 160 TL olmuş millet akşam eve ekmek nasıl götürecek diye düşünüyor kredi ve kredi kartı mahkeme ye ödeyemiyor 1milyon 600 kişi artmış icralık olmuş senin verdiğin habere bak ?? 0 0 Yanıtla
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