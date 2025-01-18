Survivor Efecan\'ın hayat hikayesi yürek burktu!

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan, Survivor'ın yeni bölümünde yürek burkan hayat hikayesini anlattı.

Survivor 2025'in yedeklerden katılan eski yarışmacılarından Efecan Dianzenza, 3 yaşındayken Türkiye'ye getirildiğini, isminin değiştirildiğini ve tüm bunları 27 yaşında babasıyla tanışınca öğrendiğini belirtti. Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan gerçek adının Steven olduğunu ve bu olayın kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti.

Efecan'ın hayat hikayesini anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.