Survivor Semih Öztürk, kendisini takipten çıkaran Cemal Can Canseven'e çok sert yüklendi, mesajını ifşaladı - Son Dakika
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Survivor Semih Öztürk, kendisini takipten çıkaran Cemal Can Canseven'e çok sert yüklendi, mesajını ifşaladı

16.05.2023 13:58

Göz6 ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Semih Öztürk, kendisini takipten çıkartan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'i hedef alarak çok sert cümleler sarf etti. "LGBT'li olarak başladığın yarışmada Survivor'un sertliğiyle bir değişime uğradın" diyen Öztürk, Canseven'in daha önce kendisine attığı bir mesajı da ifşa etti.

Yıllar önce yayınlanan Göz6 yarışmasıyla ünlendikten sonra Survivor'a giden ve sonrasında bir dönem TV8'de yorumculuk yapan Semih Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'i hedef aldı.

"LGBT'Lİ OLARAK BAŞLADIĞIN SURVIVOR'UN SERTLİĞİNDE DEĞİŞTİN"

Canseven'in kendisini takipten çıkardığını öğrenen Öztürk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cemal Can efendi beni takipten çıkartmış. Üstüne üstlük beni de takipten düşürmüş. Sen insanları düşüncelerine, hayat görüşlerine göre değerlendirebilirsin. Biz seni hiçbir zaman bu konuda yargılamadık. LGBT'li olarak başladığın yarışmada Survivor'un sertliğiyle bir değişime uğradın. İlk günkü ses tonun ve gestuslarınla 5 ay sonraki tavrın ve tarzın çok farklıydı. Bunu herkes biliyor, detaylı anlatmama gerek yok herhalde."

"SANA DESTEK VEREN LGBT DERNEKLERİNE SIRTINI DÖNDÜN"

Aslında bu yola girme sebebin o dönem LGBT furyası üzerinden birçok kişinin DJ'lik ve sosyal medya fenomenliğine rahatlıkla geçiş yapıp büyük paralar kazanması gözünü döndürdü. Sonrasında yarışmada başarılı olunca bu yola ihtiyacının olmadığını düşündün ve sana sürekli destek veren LGBT derneklerinin hepsine sırtını döndün. Keşke onları yarı yolda bırakmasaydın. Ben şu an LGBT'li özgürce yaşamak isteyen kişilerin de hakkını savunuyorum. Onlar böyle bir yarı yolda bırakılmayı hak etmiyor. Seni gerçekten sevmişlerdi. Bu arada istediğin hayat görüşüne sahip olabilirsin beni zerre ilgilendirmiyor fakat yapmış olduğun kıvrak manevralarla insanları nasıl kandırdığını söylemem gerekiyor bana yapmış olduğun bu muameleden ötürü."

"ŞİRİN VE SEMPATİK GÖRÜNEREK KADINLARI KANDIRMA"

"Her insanın iyi ve kötü yönleri var. Önceden karşılıklı saygı çerçevesinde bir ilişkimiz olduğu için kötü yönünü görme gereği duymuyordum. Çünkü şahsıma yapılmış bir saygısızlığın yoktu lakin şu an bu samimiyetsizliğini söylememem için hiçbir hukukum kalmadı seninle. Bir daha özellikle kadınlara şirin ve sempatik gözükerek onları kandırmaya çalışmayı, kadınlar yemez umarım. Bana saygısızlık yaparken bir daha düşünürsün, benim kim olduğumu tanıdın artık bence. Al bak aşağıda seni de tanısınlar. Kendine gelinen ve yüreğine gerçek sevginin aşılanması ümidiyle..."

MESAJINI İFŞA ETTİ

Semih Öztürk açıklamalarının ardından Canseven'in 2016 yılında Göz6 yarışmasına başvuru yaparak kendisinden yardım istediği bir mesajı da ifşa etti. Kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımları silen Öztürk, "Her ne yaparsa yapsın mesajını paylaşmam çok benlik bir şey değil. O yüzden daha fazla durmasına gerek yok. Kendisi görüp mesajı almışsa yeterli. Toplumu bu şekilde ayrıştıranlara benim tavrım her zaman böyle net olacaktır. Bunu söyleyeyim. Sevgi ve toplumsal barış kazanacak. Herkes herkesi tanısın sadece , yeter. " ifadelerini kullandı.

Cemal Can Canseven ise Semih Öztürk'ün paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

YORUMLAR (1)
  • Aydın Özkan: takipten çıkması ne kadar zoruna gittiyse artık :) Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Cemal Can Canseven, Semih Öztürk, LGBT, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Semih Öztürk, kendisini takipten çıkaran Cemal Can Canseven'e çok sert yüklendi, mesajını ifşaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Semih Öztürk, kendisini takipten çıkaran Cemal Can Canseven'e çok sert yüklendi, mesajını ifşaladı - Son Dakika
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