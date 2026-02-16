Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi - Son Dakika
Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi

Takipçisi Çelik\'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi
16.02.2026 23:54
Şarkıcı Çelik'in gelen kutusuna düşen mesaj, 'bu kadarına da pes' dedirtti! Bursalı bir takipçisinin en ucuzu 1,6 milyon TL olan SUV araç için kendisinden şahsi kredi talep etmesi üzerine ünlü sanatçı, ''Şaka sanıyorsanız ama gerçek'' dedi. Ünlü şarkıcı hiç bir sanatçının böyle bir misyonu olmadığını belirtti.

Ünlü şarkıcı Çelik en ucuzu 1 milyon 600 bin lira olan SUV araçlardan almak için kendisinden borç isteyen takipçisinin mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen sanatçı, "Bunları şaka falan sanıyorsanız ama en gerçek" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekerken takipçisin de "Ben sizin bildiğiniz arkadaşlardan değilim "sözleri le yanıt verdi.

"KREDİLER YÜKSEK BANA SEN KREDİ AÇ" DEDİ

Bursa'dan Şefik isimli bir takipçisinin, "Krediler yüksek, bana SUV araba alır mısın, taksitleri sana öderim" diyerek gönderdiği samimi ama bir o kadar şaşırtıcı mesaj, Çelik'in paylaşımıyla bir anda magazin gündemine düştü.

EN UCUZU 1 MİLYON 600 BİN LİRA

Takipçinin hayalini kurduğu SUV segmentindeki araçların piyasa değerinin en az 1 milyon 600 bin liradan başlaması, talebin boyutunu daha da çarpıcı hale getirdi.

"BEN SİZİN BİLDİĞİNİZ ARKADAŞLARDAN DEĞİLİM"

Şefik mesajında, "Selam Çelik Ağbim merhaba nasılsın Ben Bursa'dan Şefik seni yıllardır hayranlıkla seviyor ve takip ediyorum. Ben de senden arkadaş gibi birşey istiyorum bana SUV araba alır mısın? Eşim çok istiyor ama bir türlü kısmet olmadı, krediler yüksek bana kredi açarsan ben sana taksitleri günüde öderim seviliyosun... Bu arada Cuma akşamı beraberiz." demişti ama bu isteği kabul görmedi.

Çelik'in "şaka değil" notuyla paylaştığı bu olay, sosyal medyada "yeni nesil borç isteme yöntemi" olarak yorumlanırken, ünlü şarkıcı bu şaşırtıcı talebi, "Ben sizin bildiğiniz arkadaşlardan değilim" diyerek geri püskürttü.

Gün içinde benzer pek çok mesaj aldığını vurgulayan Çelik hiçbir sanatçının böyle bir misyonu olmadığını söyledi ve Ramazan ayında Maraş, Hatay gibi deprem bölgelerine gideceğini belirtti.

Son Dakika Magazin Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi - Son Dakika
