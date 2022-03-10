Talas Musiki Cemiyeti'nde ilk konser heyecanı - Son Dakika

Talas'ta kültür-sanat faaliyetleri hız kesmiyor. Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından "Bahar Konseri" düzenlenecek.

Tamburi Tevfik Soyata yönetiminde Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği konser, bir süredir çalışmalarını sürdüren Talas Musiki Cemiyetinin ilk konseri olacak. Konserde ayrıca Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan ses sanatçısı Ahmet Çalışır ve ritim saz üstadı Suat Orhan da konuk sanatçı olarak yer alacak.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konser, 11 Mart Cuma Günü saat 20.00'de başlayacak ve Talas Belediyesi'nin tüm etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ