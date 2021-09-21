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Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır - Son Dakika

Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır

21.09.2021 11:49
Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır, System.String[]

Doktor arkadaşlarının hayatını kaybetmesi neticesinde yarım kalan hikayelerini tamamlamak için yıllar sonra tekrardan yola çıkan ve tamamı hekimlerden oluşan müzik grubu ilk konserini İstanbul'da verecek.

Doktor arkadaşlarının hayatını kaybetmesi neticesinde yarım kalan hikayelerini tamamlamak için yıllar sonra tekrardan yola çıkan ve tamamı hekimlerden oluşan müzik grubu ilk konserini İstanbul'da verecek. Konser geliri ise pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği amacıyla ve ülke genelinde faaliyet gösteren Kadın Hekimler Eğitim Destek Vakfına (KAHEV) bağışlanacak.

Üniversite yıllarında birlikte müzik yaparak çok sayıda konser veren, mezuniyetleriyle birlikte dağılan ve tamamı doktorlardan oluşan Grup Tremor isimli müzik grubu, 25 yıl sonra tekrardan bir araya geldi. Grup üyelerinin 25 yıl önce yeni başlayan hikayeleri, söz ile bestelerinin kendisine ait olan arkadaşlarının hayatını kaybetmesi neticesinde yarım kalmıştı. Mezuniyetlerinden tam 25 yıl sonra 2017 yılında tekrardan grubu toparlamaya karar veren hekimler, 4 yıl süren çalışmalarından sonra konser verme kararı aldı. Hekimlerden oluşan grup ilk konserini ise İstanbul Burgazada'da verecek. 2017 yılından bu yana çeşitli etkinliklerde sahne aldıklarını belirten grubun bateristi ve özel bir hastanenin sahibi olan Op. Dr. Mehmet Kırdar, son 4 yıldır büyük fedakarlıklarla grup üyelerinin bir araya geldiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kırdar, ilk büyük organizasyonları için hazır olduklarını dile getirerek, 26 Eylül pazar günü Burgazada'da sevenlerinin karşısına çıkacaklarını kaydetti.

Öte yandan, konserin gelirlerinin tamamı pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği amacıyla ve ülke genelinde faaliyet gösteren Kadın Hekimler Eğitim Destek Vakfına (KAHEV) bağışlanacak. - SAKARYA

Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır
Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır
Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır
Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır
Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır

Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Konser, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Tamamı hekimlerden oluşan müzik gurubu ilk konserine hazır - Son Dakika Magazin


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