Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş - Son Dakika
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Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş

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Survivor yarışmasıyla tanınan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde çeşitli suçlardan dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen Taner Tolga Tarlacı'nın hapis cezası iptal edildi. Tarlacı'nın yakın dostu Yasin Obuz, Tarlacı'nın 10 yıllık hapis cezasının iptal edildiğini ve kasım ayında yeniden yargılanacağını duyurdu.

24.10.2024 10:07  Güncelleme: 10:29
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Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve çeşitli suçlardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu yakın dostu Yasin Obuz açıkladı.

"18 YIL ALABİLİR"

Obuz, "Bizim salakla az önce telefonda konuştum. 10 yıllık hapis cezası iptal olmuş, yeniden yargılanacak kasım ayında" dedi.

"BİZİM SALAKLA KONUŞTUM"

Tarlacı'nın yakın arkadaşı olan Yasin Obuz Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Tarlacı'nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu. Obuz, paylaşımına "Bizim salakla az önce telefonda konuştum. 10 yıllık hapis cezası iptal olmuş, yeniden yargılanacak kasım ayında" dedi.

Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
Taner Tolga Tarlacı\'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş

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Son Dakika Magazin Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet rahmi Kurt:
    Boş haber fıssssa 41 0 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı:
    Banane 28 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş - Son Dakika
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