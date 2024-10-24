Taner Tolga Tarlacı\'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve çeşitli suçlardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu yakın dostu Yasin Obuz açıkladı.

"18 YIL ALABİLİR"

Obuz, "Bizim salakla az önce telefonda konuştum. 10 yıllık hapis cezası iptal olmuş, yeniden yargılanacak kasım ayında" dedi.

"BİZİM SALAKLA KONUŞTUM"

Tarlacı'nın yakın arkadaşı olan Yasin Obuz Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Tarlacı'nın hapis cezasının iptal edildiğini duyurdu. Obuz, paylaşımına "Bizim salakla az önce telefonda konuştum. 10 yıllık hapis cezası iptal olmuş, yeniden yargılanacak kasım ayında" dedi.