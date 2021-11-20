Tanju Çolak, Hülya Avşar ile yıllar önceki ilişkisi hakkında konuştu: İyi ki karımdan boşanmamışım

Söylemezsem Olmaz adlı programa konuk olan Tanju Çolak, büyük aşkını böyle anlattı:

"İNKAR ETMİYORUM"

"Yaşanmış şeyler, yaşandı ve bitti. Benim numaramın Hülya'da olduğunu düşünmüyorum. Bir yaşanmışlık var, bunu inkar etme şansım yok. Benim bir ailem var. Hülya'ya aşık olduğumu inkar etmiyorum. 33 yıl önce yaşanmışlıkları konuşuyorsunuz, doğru altına imza atıyorum. Ben yoruldum. Ben hata olarak görmedim Hülya'yı."

"KADIN İSTEMEZSE ERKEK YAKLAŞMAZ"

Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat devam ediyor. Oğlum var, kızım var, gelinim var. Hülya "Ben Aysun'dan özür diledim" dedi... Hanıma sordum "Evet" dedi. Yaşanmışlıkları söylemem lazım. İnkar edemem evliyken ben Hülya'ya aşık oldum, Hülya da bana aşık oldu. 3 yıl birliktelik yaşadık. O zamanlar boşanmayı düşündüm Aysun hanımdan, boşanma davasını açmıştım. Kadın istemezse erkek yaklaşmaz zaten. Benim evliliğimi karım kurtardı. İyi ki boşanmamışım eve dönmüşüm."