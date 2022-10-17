Cem Yılmaz, 50 yaşına basan Tarkan'ın doğum gününü kutladı: Nice yıllara kral

Ünlü şarkıcı Tarkan, 17 Ekim'de 50. yaş gününü kutladı. Cem Yılmaz da Instagram'dan Tarkan'la çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı.

Cem Yılmaz paylaşımında, "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın, bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin. Sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

TARKAN'DAN TEŞEKKÜR

Tarkan da Instagram hesabından bir video paylaşarak doğum günü mesajları için teşekkür etti. Tarkan, "O güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler, çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.