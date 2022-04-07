Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek - Son Dakika

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Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Megastar Tarkan'da yat ve tekne alan ünlüler arasına adını yazdırdı. Geçtiğimiz günlerde Geççek şarkısı ile çok konuşan ünlü sanatçı, gelecek tatilini denizde geçirmeyi tercih ederken kendine özel yapım tekne siparişi verdi.

80 MİLYON TL ÖDEDİ

Geçtiğimiz hafta Maldivler'de eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla tatil yapan Tarkan, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı. Toplamda 80 milyon TL ödeyecek olan Tarkan, yata kızı Liya'nın ismini verecek.

Bu yaz Ege'nin mavi koylarında tatil yapmayı planlayan Tarkan, teknesini Marmaris'e demirleyecek.