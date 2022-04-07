Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek - Son Dakika
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Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek

07.04.2022 20:20

Geçtiğimiz günlerde Geççek şarkısı ile çok konuşan ünlü sanatçı, gelecek tatilini denizde geçirmeyi tercih ederken kendine özel yapım tekne siparişi verdi. Megastar'ın 80 milyon TL değerinde eknesine kızı Liya'nın ismini vereceği öğrenildi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Megastar Tarkan'da yat ve tekne alan ünlüler arasına adını yazdırdı. Geçtiğimiz günlerde Geççek şarkısı ile çok konuşan ünlü sanatçı, gelecek tatilini denizde geçirmeyi tercih ederken kendine özel yapım tekne siparişi verdi.

80 MİLYON TL ÖDEDİ

Geçtiğimiz hafta Maldivler'de eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya'yla tatil yapan Tarkan, iki katlı beş kamaralı lüks Azimut Numarine xp26 motoryat satın aldı. Toplamda 80 milyon TL ödeyecek olan Tarkan, yata kızı Liya'nın ismini verecek.

Bu yaz Ege'nin mavi koylarında tatil yapmayı planlayan Tarkan, teknesini Marmaris'e demirleyecek.

Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık ultra lüks teknesine kızının ismini verecek
Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık ultra lüks teknesine kızının ismini verecek
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Megastar, Geççek, Tarkan, Liya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek - Son Dakika


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