Tarkan: Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil - Son Dakika
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Tarkan: Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil

Tarkan: Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil

Kocaeli Valiliği'nin belediyelere gönderdiği yazıda başıboş köpeklerin öldürülmesi ifadesi büyük tepkilere neden oldu. Ünlü sanatçı Tarkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sokak hayvanlarının öldürülmesinin çözüm olmadığını belirtti. Tarkan, belediyelerin daha vicdani ve mantıklı çözümlerle sokak hayvanlarına yaklaşması gerektiğini vurguladı.

04.05.2024 21:10
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Kocaeli Valiliği'nin belediyelere gönderdiği bir yazıda "Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün" ifadesinin yer alması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Ünlü sanatçı Tarkan da bu tartışmaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dahil oldu.

"BİZE KATLİAMLAR DEĞİL ÇÖZÜMLER YAKIŞIR"

Ünlü şarkıcı yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.

Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır"

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Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik

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