Tarkan: Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil

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Kocaeli Valiliği'nin belediyelere gönderdiği bir yazıda "Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün" ifadesinin yer alması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Ünlü sanatçı Tarkan da bu tartışmaya sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dahil oldu.

"BİZE KATLİAMLAR DEĞİL ÇÖZÜMLER YAKIŞIR"

Ünlü şarkıcı yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarını öldürmek bir çözüm değil. Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.

Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır"