Şubat ayında çıkardığı "Geççek" isimli şarkısıyla müzik piyasasını altüst eden ve günlerce konuşulan Tarkan, yeni şarkısı "Yap Bir Güzellik" ile yine adından söz ettirdi.
Yapımcılığını Doğan Music Company'nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan'a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu'na ait. Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayınlandı. Instagram hesabından sık sık paylaşım yaparak heyecanını paylaşan şarkıcı, aracında yeni şarkısı canlı olarak söylemeyi ihmal etmedi.
Tarkan'ın kısa sürede YouTube trendlere giren şarkısı dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım şarkının çok güzel ve başarılı olduğunu söylerken bir kısım da "Eski şarkılarını bilmesek bunlara güzel deriz ama artık olmuyor" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Tarkan 'Yap Bir Güzellik' isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü - Son Dakika