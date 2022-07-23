Tarkan "Yap Bir Güzellik" isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü - Son Dakika
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Tarkan "Yap Bir Güzellik" isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü

23.07.2022 15:33

Megastar Tarkan, "Yap Bir Güzellik" isimli şarkısını dün dinleyicilerin beğenisine sundu. Saatler içinde YouTube trendlerine giren şarkı dinleyicileri ikiye böldü.

Şubat ayında çıkardığı "Geççek" isimli şarkısıyla müzik piyasasını altüst eden ve günlerce konuşulan Tarkan, yeni şarkısı "Yap Bir Güzellik" ile yine adından söz ettirdi.

YENİ ŞARKISINI CANLI OLARAK SÖYLEDİ

Yapımcılığını Doğan Music Company'nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan'a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu'na ait. Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayınlandı. Instagram hesabından sık sık paylaşım yaparak heyecanını paylaşan şarkıcı, aracında yeni şarkısı canlı olarak söylemeyi ihmal etmedi.

Tarkan'ın Yap Bir Güzellik isimli yeni şarkısı dinleyicileri ikiye böldü

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Tarkan'ın kısa sürede YouTube trendlere giren şarkısı dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım şarkının çok güzel ve başarılı olduğunu söylerken bir kısım da "Eski şarkılarını bilmesek bunlara güzel deriz ama artık olmuyor" yorumunu yaptı.

İşte Tarkan'ın şarkısı için yapılan bazı yorumlar...

Tarkan'ın Yap Bir Güzellik isimli yeni şarkısı dinleyicileri ikiye böldü
Tarkan'ın Yap Bir Güzellik isimli yeni şarkısı dinleyicileri ikiye böldü
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Ozan Çolakoğlu, Youtube, Geççek, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan 'Yap Bir Güzellik' isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü - Son Dakika


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