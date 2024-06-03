Tasarımcı Haktan Buçke\'nin defilesinde Yunus Günçe ve Işık Selin Günçe podyuma çıktı

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Tasarımcı Haktan Buçke'nin defilesinin finalinde oyuncu Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe podyuma çıktı. Günçe çifti podyumda öpüştüler, salonda alkışlar yükseldi.

6 yıldır mutlu bir evlilik süren, birlikte sahneye çıkan Işık Selin Günçe ve Yunus Günçe: "Daha çok öpüşmeliyiz.

İnsanların sevgilerini daha sık, daha rahat gösterebilmeli, sevgi kolay yayılır, yeter ki biz yayılmasına yardım edelim" diyerek podyumda öpüşmelerini açıkladılar.