Magazin

Tatilde talihsiz kaza! Bige Önal'ı akrep soktu

22.08.2025 08:25
22.08.2025 08:25
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal'ın kızı Bige Önal, tatil için gittiği Assos'ta akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ziyaretine giden Necip Memili ise esprili paylaşımıyla dikkat çekti.

"Bozkır", "Sen Çal Kapımı" ve "Bir Başkadır" gibi yapımlardaki performansıyla tanınan oyuncu Bige Önal, tatil için gittiği Assos'ta talihsiz bir olay yaşadı. Doğayla iç içe geçen tatili sırasında Önal'ı akrep soktu.

Çevresindekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan oyuncuya ilk müdahale hızlıca yapıldı. Tedavi sonrası taburcu edilen Önal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreli paniğe yol açan olay, hayranlarını da endişelendirdi.

YAKIN DOSTU YALNIZ BIRAKMADI

Bige Önal'ı hastanede yalnız bırakmayan isim, meslektaşı ve yakın arkadaşı Necip Memili oldu. Ziyaret sırasında birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Memili, yaşanan talihsizliği mizahi bir dille karşıladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Ne zaman canı-mız sıkılsa ya da akrep soksa, acile gider tost-ayran yaparız." Memili'nin bu esprili yaklaşımı, sosyal medyada hem tebessümle karşılandı hem de dostluklarına dair sıcak bir izlenim bıraktı.

