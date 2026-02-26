Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu - Son Dakika
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
26.02.2026 15:51
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in çocukları Dilan Çıtak ile Ahmet Tatlıses hakkında sarf ettiği sert sözlerin ardından gözler İdo Tatlıses'e çevrildi. Seyahatten dönen İdo Tatlıses, gazetecilerin, "Onları aileden görüyor musun?" sorusuna, "Tabii ki. Yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, katıldığı televizyon programında uzun süredir görüşmediği kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses Ahmet Tatlıses hakkında, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret!" Dilan Çıtak hakkında ise, Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" demişti. Tatlıses'in bu ifadeleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

İDO TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Açıklamaların ardından Tatlıses ailesindeki gerilim yeniden gündeme gelirken, seyahat dönüşü havalimanında objektiflere yansıyan İdo Tatlıses’e de aynı konu soruldu. Gazetecilerin, babasının sözleri ve kardeşleriyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine İdo Tatlıses, temkinli bir açıklama yaptı.

"BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Kardeşlerini aileden görüp görmediği sorusuna net bir şekilde “Evet, tabii ki aileden görüyorum” yanıtını veren İdo Tatlıses, yaşanan tartışmalarla ilgili mesafeli bir duruş sergiledi. Ünlü isim, “Yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum” sözleriyle polemiklere dahil olmak istemediğini ifade etti.

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

4 MİLYON DOLAR DOLANDIRILMIŞTI

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

MAL VARLIKLARINI TEK TEK LİSTELEMİŞİLER

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, Bodrum'daki kazanın ardından çocukları İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde Tatlı'nın Tatlıses'in mal varlıkları hakkında bilgi almak istediğini söylemişti. Yazar, Tatlıses'in evinde yapılan toplantıda kalem ve kağıtla mevcut varlıkların tek tek listelendiğini ifade etmişti. Yazar, "Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika Magazin

SON DAKİKA: Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
