Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, katıldığı televizyon programında uzun süredir görüşmediği kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses Ahmet Tatlıses hakkında, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret!" Dilan Çıtak hakkında ise, Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" demişti. Tatlıses'in bu ifadeleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İDO TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Açıklamaların ardından Tatlıses ailesindeki gerilim yeniden gündeme gelirken, seyahat dönüşü havalimanında objektiflere yansıyan İdo Tatlıses’e de aynı konu soruldu. Gazetecilerin, babasının sözleri ve kardeşleriyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine İdo Tatlıses, temkinli bir açıklama yaptı.

"BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Kardeşlerini aileden görüp görmediği sorusuna net bir şekilde “Evet, tabii ki aileden görüyorum” yanıtını veren İdo Tatlıses, yaşanan tartışmalarla ilgili mesafeli bir duruş sergiledi. Ünlü isim, “Yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum” sözleriyle polemiklere dahil olmak istemediğini ifade etti.

4 MİLYON DOLAR DOLANDIRILMIŞTI

Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, "Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor" sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı.

MAL VARLIKLARINI TEK TEK LİSTELEMİŞİLER

İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, Bodrum'daki kazanın ardından çocukları İdo Tatlıses ve Melek Zübeyde Tatlı'nın Tatlıses'in mal varlıkları hakkında bilgi almak istediğini söylemişti. Yazar, Tatlıses'in evinde yapılan toplantıda kalem ve kağıtla mevcut varlıkların tek tek listelendiğini ifade etmişti. Yazar, "Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular" ifadelerini kullanmıştı.