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Tavşanlı'da bir öğrenci ilk piyano konserini verdi - Son Dakika
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Tavşanlı'da bir öğrenci ilk piyano konserini verdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ve Yıldız Ortaokulu öğrencisi Meryem Çoban, 5 yıldır piyano çalıyor. İlkokul yıllarında piyanoyla tanışan Çoban, kendini geliştirerek bireysel dersler almaya başladı ve Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezi'nde ilk piyano konserini gerçekleştirdi.

Tavşanlı\'da bir öğrenci ilk piyano konserini verdi
31.12.2023 - 16:30,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ve Yıldız Ortaokulu öğrencisi ilk piyano konserini verdi.

5 yıldır piyano çalan Meryem Çoban, Domaniç Çukurca'da ilkokulu 1. Sınıfa giderken, Bilişim Öğretmeni Dilaver Aybey vesilesiyle Piyanoyla tanışıyor. Sınıf Öğretmeni Fadime Altınbaş'ın destekleri ile ilkokul boyunca kendini geliştiren Çoban, Tavşanlı'ya taşınmaları ile beraber Müzik Öğretmeni Gaye Alan eşliğinde bireysel dersler almaya başlıyor ve Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezinde piyano çalışmalarına devam ediyor.

İlk piyano konserini ise Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezinde verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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