Taylor Swift'ın, pazar gecesi 2009 yılından bu yana aralarında düşmanlık bulunan repçi Kanye West'i Super Bowl maçının oynandığı stadyumdan attırdığı iddia edildi.
Eski dövüş sporları yıldızı Brandon Marshall'ın iddiasına göre, Kanye, Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda Taylor Swift'i gölgede bırakmak için Swift'in önündeki koltukları satın almaya kalktı.
34 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Travis Kelce oyuncusu olduğu Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'a karşı zafer ilan etti. Swift, yakın arkadaşları Blake Lively, Ice Spice ve Lana Del Rey gibi ünlü arkadaşlarıyla birlikte VİP tribününde bulunan locada tezahüratlar yaparak zaferi kutladı.
Brandon, Kanye'nin, 46 yaşındaki, Taylor'ı yayın sırasında gölgede bırakmak için önünde bulunan koltuklara yerleştiğini, bu durumuna sinirlenen Taylor'un bazı üst düzey yetkilileri arayıp Kanye'yi stadyumdan attırdığını iddia etti.
oyun yayını sırasında herhangi bir görüntüsünü fotoğraflamak için stratejik bir şekilde önüne yerleştiğini öne sürdü.
Brandon'nun bu bilgilere nereden ulaştığı bilinmiyor ve iddialar henüz doğrulanmadı.
Kanye West ise ABD basınına yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin olarak reddetti.
Son Dakika › Magazin › Taylor Swift, Super Bowl maçında Kanye West'i stadyumdan attırdı - Son Dakika
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Demet Evgar'ı başrolünü paylaştığı Bahar dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Uzun bir aradan sonra ekrana dönen Evgar, başarılı performansıyla bir kez daha kendine hayran bırakarak seyircilerden alkış topladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?