Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf! - Son Dakika
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Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf!

02.04.2022 15:05
Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf!

Konserine çağırdığı genç kıza otel odasında tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Kurtuluş Kuş, sessizliğini bozdu. Genç şarkıcının açıklamaları gündem oldu. İşte detaylar...

Sevmedim Deme, Baba Yak, El İnsaf, Nabız ve İçime Ata Ata gibi şarkılarıyla şöhret olan Kurtuluş Kuş'un konserine çağırdığı genç kadına otel odasında tecavüz ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"BAKİRE OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

21 yaşındaki B.Ö., genç şarkıcıyla iletişime geçerek daveti üzerine Aydın'daki konsere gitti. İzmir'den Aydın'a giden genç kız, şarkıcının alkollü olmasından yararlanarak kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Kurtuluş Kuş tarafından mağdur edildiği ve hayatının karardığını söyleyen genç kız, "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.

"BANA İFTİRA ATILIYOR"

İddiaların ardından açıklama yapan Kurtuluş Kuş, "Bu bana atılmış bir iftiradır. Böyle bir şeyin kesinlikle hiçbir savcılık delili olmadan basına yansıması ve böyle bir haberde ismimin geçmesi beni çok üzdü. En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Kurtuluş Kuş'un daha sonra Twitter hesabından, "Kedi yine ciğere uzanamadı" şeklinde tweet atması da dikkat çekti.

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR?

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, 1997 yılında Karaman'da dünyaya geldi. İlk olarak DMC Mahzen etiketiyle piyasaya sürdüğü single parçası olan "Rüya Gibi" ile dikkat çekti. Sonrasında ise "El İnsaf" isimli şarkı ile müzikseverlerle buluştu. Her iki parçası ile beğeni toplayan Kurtuluş Kuş'un Burak Bulut ile birlikte seslendirdiği Sevmedim Deme parçası 120 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Kurtuluş Kuş, "Nabız" şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan ve gençler arasında son günlerde popüler olan isimler arasında yer alıyor.

Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf!
Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf!
Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf!
Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf!

YORUMLAR
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Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş 'Kedi yine ciğere uzanamadı' paylaşımıyla ne demek istedi? Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş 'Kedi yine ciğere uzanamadı' paylaşımıyla ne demek istedi? Midesindeki uyuşturucu paketleri patlayınca öldü Midesindeki uyuşturucu paketleri patlayınca öldü

İzmir, Rüya, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tecavüz İddiası Sonrası Flaş İtiraf! - Son Dakika


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