Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı - Son Dakika
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Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı

22.06.2022 14:54

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, bir markanın reklam yüzü oldu. Bir saat ve gözlük markasıyla anlaşan Teoman, tamı tamına 17 milyon TL'ye imza attı.

Rock müziğinin başarılı sanatçılarından Teoman, konser maratonuna devam ediyor. Şarkıcı, konserlerinin yanı sıra diğer işleriyle adından söz ettiriyor. Başarılı şarkıcı son olarak yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

17 MİLYON TL KAZANAZAK

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, Teoman bir saat ve gözlük markasının reklam yüzü oldu. Ünlü isim, anlaşma karşılığında da 17 milyon TL kazanacak. Yüklü miktarda para kazanacak olan şarkıcı, yatırımını gayrimenkule yatırma kararı aldı. Cihangir ve çevresinde ev bakmaya başlayan şarkıcı, aynı semtte oturan kızı Zeyno'nun geleceği için de yatırım yapma kararı aldı.

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Teoman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı - Son Dakika
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