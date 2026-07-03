"Tepecik Yaz Şenlikleri" başladı - Son Dakika
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"Tepecik Yaz Şenlikleri" başladı

"Tepecik Yaz Şenlikleri" başladı
03.07.2026 20:39  Güncelleme: 20:43
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel yaz şenlikleri, binlerce vatandaşın katılımıyla başladı. Açılış programına protokol üyeleri ve sanatçı Hüseyin Kağıt'ın konseri damga vurdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel yaz şenlikleri başladı.

Tepecik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliklerin ilk gününde binlerce vatandaş alanları doldururken, coşku doruğa ulaştı. Açılış programıyla başlayan şenliklere; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz, İrfan Güleç ve Mehmet Ali Akar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Gökçe, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, ilçe protokolü, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliklerin akşam bölümünde sahne alan sanatçı Hüseyin Kağıt, seslendirdiği şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı Tekin, şenliklere gösterilen yoğun ilgiden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin 'Tepecik Yaz Şenlikleri' başladı - Son Dakika

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