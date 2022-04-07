Tepki Topladı! Kızına Bakın Ne Yaptı - Son Dakika
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Tepki Topladı! Kızına Bakın Ne Yaptı

07.04.2022 18:16
Tepki Topladı! Kızına Bakın Ne Yaptı

Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı, son dönemde vaktinin büyük bir bölümünü kızı Melisa ile geçiriyor. Kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Subaşı, sosyal medyada tepki topladı. İşte o tepkinin nedeni...

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, aşk iddiasını yalanlamıştı.

KIZIYLA BASKETBOL MAÇINA GİTTİ

Son günlerde kızı ile vakit geçiren Şeyma Subaşı, önceki akşam Melisa (9) ile basketbol maçına gitti.

PROTEZ TIRNAKLARI TARTIŞMA YARATTI

Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Kullanıcılar, "Bu yaşta kıza protez tırnak olur mu hiç?" ve "Şeyma bizi yine şaşırtmadı" yorumlarında bulundular.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

Tepki Topladı! Kızına Bakın Ne Yaptı
Tepki Topladı! Kızına Bakın Ne Yaptı

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Kaynak: Snob Magazin

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