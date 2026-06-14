Terme'de Sefo rüzgarı - Son Dakika
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Terme'de Sefo rüzgarı

Terme\'de Sefo rüzgarı
14.06.2026 10:00  Güncelleme: 10:06
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen Terme Yaz Festivali kapsamında sahne alan rap sanatçısı Sefo, yaklaşık 30 bin kişiye konser verdi. Konserde yöresel pide ikramı da yapıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen Terme Yaz Festivali kapsamında sahne alan rap sanatçısı Sefo, yaklaşık 30 bin kişiye konser verdi.

Terme Belediyesi tarafından organize edilen Terme Yaz Festivali'nde sahne alan Sefo, sevilen şarkılarını seslendirdi. Festival alanını dolduran yaklaşık 30 bin kişi, sanatçının eserlerine eşlik etti. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kişinin katıldığı konserde renkli görüntüler oluştu. Konser boyunca sahnede sevilen parçalarını seslendiren Sefo, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü. Festival alanında toplanan vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Konser öncesinde ve sonrasında sanatçıyla bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, başarılı performansından dolayı Sefo'ya çiçek takdim etti.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri de Terme'nin yöresel lezzetlerinden pide ikramı oldu. İlçede pide ustası Fuat Kul, kadın pide ustası Çiler Kul ve çocukları tarafından hazırlanan Terme pidesi sanatçı Sefo'ya hediye edildi.

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Terme Yaz Festivali kapsamında düzenlenen konser, Sefo'nun seslendirdiği şarkılar ve vatandaşların eşliğiyle sona erdi - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Terme'de Sefo rüzgarı - Son Dakika

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