Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

14.03.2022 09:50
Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

Teşkilat dizisi 38. son bölümle diziseverlerle buluştu. Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğradı.

Ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir.

CEREN ÇARESİZCE KURTARILMAYI BEKLER

Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım'ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar. Halit, Yıldırım'ın hamlesi için Ceren'i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir.

Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir. Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım'ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır

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Son Dakika Magazin Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika


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