Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım'ın gizli belgeleri arasındaki önemli detay ne? - Son Dakika
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Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım'ın gizli belgeleri arasındaki önemli detay ne?

11.04.2022 09:23
Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım'ın gizli belgeleri arasındaki önemli detay ne?

Dün akşam 42. bölümüyle ekranlarda yer alan Teşkilat dizisinde Yıldırım'ın özel kasasından çıkan belgeler başta Serdar'ın kafasını karışmaya yetecek. Bu sebeple ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu'nun başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisinde yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ekip, Yıldırım'ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar'ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar'ın babasının fotoğrafının Yıldırım'ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır? Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım'ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.

Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan'ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.

YORUMLAR
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Deniz Baysal, Teşkilat, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Yıldırım'ın gizli belgeleri arasındaki önemli detay ne? - Son Dakika


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