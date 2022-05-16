Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekip, Yıldırım'ı yakalayabildi mi? - Son Dakika

Başrolünde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler'in yer aldığı Teşkilat dizisinde Halit hiç beklemediği bir telefon alır. Bu telefon sonrası ekip zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ölmeden evvel ölenler' ilk kaybını vermiştir. Ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı'nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. İlk hedef bombayı koyan katildir.

Diğer yanda 'Şirket'in gözden çıkardığı Yıldırım, 'Şirket' üyelerinin karşısına dikilir ancak ölüm fermanı çoktan imzalanmıştır… Ekip, sessizce Hakkı Dayı'ya veda ederken, saldırının sorumlusuna yaklaştıklarında Yıldırım'a ulaşan ipin ucunu da yakalarlar. İntikam operasyonu devam ederken, Halit hiç beklemediği bir telefon alır. Bu telefon sonrası ekip zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.