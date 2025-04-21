Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisindeki sonu böyle oldu - Son Dakika
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Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisindeki sonu böyle oldu

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Teşkilat dizisinde ''Neslihan Tuna'' karakterine hayat veren Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle diziden çıkarılmıştı. İzleyicilerin akıbetini merak ettiği karaktere veda sahnesi ise yürek burktu. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay Yalçındağ, finalde Neslihan'ın mezarını buldu.

21.04.2025 10:51  Güncelleme: 10:57
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Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. Pusat'ın ayrılığına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sezon finaline kadar dizide yer alması beklenen başarılı oyuncunun, canlandırdığı Neslihan Tuna karakterinin hikâyesi, alınan ani kararla birlikte planlanandan çok daha erken sona erdirildi. Yapım ekibi, karakterin varlığına dramatik bir nokta koyarak, Neslihan'ı "gömerek" diziden çıkardı.

Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın sonu böyle oldu

MEZARINI BULDULAR

Veda sahnesi, dizinin son bölümünde izleyiciyle buluştu. Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay Yalçındağ karakterinin, Neslihan'ın mezarını bulduğu anlar, ekran başındakilere duygusal dakikalar yaşattı.

Öte yandan kulislerde, Aybüke Pusat'ın yerine gelecek yeni kadın başrol için çalışmaların başladığı konuşuluyor. Gelen bilgilere göre, yeni oyuncunun sezon finalinden önce izleyiciyle tanıştırılması planlanıyor.

Aybüke Pusat\'ın Teşkilat dizisindeki sonu böyle oldu
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Son Dakika Magazin Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisindeki sonu böyle oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Deniz Gürbüz:
    Yazıklar olsunki görüşünü savunan bir insanı işinden ediyorsunuz yatacak yeriniz yok be inşalllah aynı durum yapanlarında başına gelir 230 316 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    bakalım zaman gelecek kim kimi gömecek gerçekte 141 215 Yanıtla
  • Khamet:
    tamam ben de karşıyım atılmasına ama devletin resmi TV sine siyasi işi katmayacaktı sanatcılar her kesimin gözünde olmalı 231 105 Yanıtla
  • Tuna Han:
    TRT de terörist röportaj yaptı be sadece devletin milletin kanalı olsa sonuna kadar haklı derim bunlar hükümetin kanalı oldular hükümet değişir asıl olan millettir devlettir 104 90 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    hükumet devletin kanalına el koymuş,sanatçılara ahkam kesiyor. Adaletin kalın ipi boynunuza bir gün mutlaka geçecek.Asıl olan halktır,devlet de hükumet de bu yüzden vardır. 71 83 Yanıtla
  • Berat null:
    eee çok güzel oldu vatana ihanetin sonu bu 40 44 Yanıtla
  • ahmet3353:
    ekmek yediğin ülkenin kanalında devletin aleyhine boykota destek vereceksin onda. sonra adalet isteyeceksin halk TV de yap aynısını orda gör adaleti 42 33 Yanıtla
  • 001182:
    izlemeyin o zaman 32 22 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Cehape zihniyeti gomulmeye mahkumdur guzel mesaj 27 23 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Bu son dakika haberi de ne çok AKP li takip ediyormuş, baksana oylara.. 27 22 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    CHP belediyelerinde sana iş hazır hemen Aybüke çöpçü olarak sana bir kadro açmışlardır tez zamanda işe başlayabilirsin 18 20 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Siyaset uğruna ekmekle oynayanlara yazıklar olsun 13 11 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Bu kanalda bir kalk gidelim dizisi vardı izlediğim artık oda yok . 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisindeki sonu böyle oldu - Son Dakika
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