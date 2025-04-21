Aybüke Pusat\'ın Teşkilat dizisindeki sonu böyle oldu

Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz haftalarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkartılmıştı. Pusat'ın ayrılığına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sezon finaline kadar dizide yer alması beklenen başarılı oyuncunun, canlandırdığı Neslihan Tuna karakterinin hikâyesi, alınan ani kararla birlikte planlanandan çok daha erken sona erdirildi. Yapım ekibi, karakterin varlığına dramatik bir nokta koyarak, Neslihan'ı "gömerek" diziden çıkardı.

MEZARINI BULDULAR

Veda sahnesi, dizinin son bölümünde izleyiciyle buluştu. Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Altay Yalçındağ karakterinin, Neslihan'ın mezarını bulduğu anlar, ekran başındakilere duygusal dakikalar yaşattı.

Öte yandan kulislerde, Aybüke Pusat'ın yerine gelecek yeni kadın başrol için çalışmaların başladığı konuşuluyor. Gelen bilgilere göre, yeni oyuncunun sezon finalinden önce izleyiciyle tanıştırılması planlanıyor.