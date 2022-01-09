'Teşkilat' dizisinin Ceren'i Ezgi Eyüboğlu Women's Shıne Dergisi'ne konuştu

İş ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Eyüboğlu, enerjisi yüksek bir insan olduğunu ve enerjisinin kolay düşmediğini belirtti. "Canımı sıkan bir şey olduğunda hemen odağımı değiştiririm. Beni çok uzun süre bir şeye üzülürken göremezsiniz" diyen Eyüboğlu, içtenliğiyle övgü aldı.

"Ceren'le ilgili bazı soruların cevabını ben bile bilmiyorum"

'Teşkilat' dizisine dahil olma süreci için "TRT1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde canlandırdığım Ceren karakterinde beni en çok çeken klişelerden uzak oluşu, bugüne kadar canlandırdığım rollerden farklı oluşu, güçlü bir karakter oluşu, ters köşelerle ve sürprizlerle dolu oluşu. Ben bile bilmiyorum bazı soruların cevabını Ceren'le ilgili, bu gizemli her an ne yapacağı belli olmayan halleri çok hoşuma gidiyor" sözleriyle anlattı.

Ezgi Eyüboğlu, diziyle birlikte yeni farkındalıklar kazandığını da belirtirken, "En önemlisi ilk kez uzun süre şehir dışı bir işte çalışıyorum. Eskiden evimden uzakta asla yapamam derdim ama onu da yaptım. Korktuğum şeylerin üstüne gitmek, her korkunun üstüne tek tek çizik atmak beni güçlendiriyor, bir adım öteye taşıyor hayatta. Dizinin en önemli kattığı şey bu diyebilirim kendimle ilgili" dedi.

"Kırmak istediğim ön yargılar yok"

Oyunculuğa başlamadan önce daha çekingen ve sosyalleşmeyi pek sevmeyen biri olduğuna dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu, "Mesleğim bütün bu özelliklerimi törpüledi çok daha öz güvenli sosyal ilişkileri kuvvetli bir kadın olmamı sağladı. Empati duygumu geliştirdi" derken, hayatının merkezinde işi olduğunu söyledi. Eyüboğlu, "Kendine dair yıkmak istediğin bir ön yargı var mı? Bireysel sınırların olarak tanımlayabileceğin, asla taviz vermeyeceğin karakteristik özelliklerin var mı?' sorusunu ise "Kırmak istediğim ön yargı yok çünkü kimin ne düşündüğünün benim için hiçbir önemi yok. İşimle ilgili ve sadece beni ilgilendirdiğini düşündüğüm konularla ilgili taviz vermem" şeklinde yanıtladı.

Röportajın tamamını Women's Shine ocak sayısından okuyabilirsiniz.