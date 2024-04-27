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Teşkilat'ın 105. bölümünde neler olacak?

Ömer artık Çetin'e karşı kartlarını açık oynar. Ama şirketin herhangi bir oyununa karşı da hazırlıklıdır. Bu süreçte duygusal olarak zorlanan Neslihan'ın da yanında olmaya çalışır.

Ekip görevine odaklanmışken bir taraftan da Korkut'un durumunu çözmeye çalışırlar. Fakat bu yolun sonu da onları düşmanlarına götürecektir.

Çetin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla her ne kadar Ömer'in haklılığı ispatlansa da, hem Ömer hem de ekibi için bu her şeyin başlangıcıdır.