Teşkilat'ın 107. bölümünde neler olacak? - Son Dakika
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Teşkilat'ın 107. bölümünde neler olacak?

Teşkilat\'ın 107. bölümünde neler olacak?

Ömer, annesinin anlattıkları gerçeklerle karşı karşıyadır. Ekip ateş altında kapana kısılmışken bir çıkış yolu arar. Gizemli Adam ve yoldaşları da düşmanlarla mücadele içindedirler. Öğrendikleri hem Ömer'i hem de Neslihan'ı yeni bir yola sürükler. Düşmanlarla karşı karşıya gelecekleri bu mücadelede yol göstericileri onları yalnız bırakmaz.

10.05.2024 21:09
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Teşkilat'ın 107. bölümünde neler olacak:

Annesini karşısında Katip olarak gören Ömer neye uğradığını şaşırır. Neslihan ile Ömer hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlar. Çünkü üstlendikleri görev beklediklerinden daha önemlidir.

Ekip ateş altında kapana kısılmışken bir çıkış yolu arar. Bu sırada Gizemli Adam ve yoldaşları da düşmanlarla mücadele içindedirler.

Ömer, annesinin anlattıkları gerçeklerle karşı karşıyadır. Öğrendikleri hem onu hem de Neslihan'ı yeni bir yola sürükler. Düşmanlarla karşı karşıya gelecekleri bu mücadelede yol göstericileri onları yalnız bırakmaz.

Kaynak: Magazinkolik

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