Teşkilat'ın son bölümümde neler oldu? Mr. X'i kaçırma planı işe yarayacak mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X'in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren'e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X'i çıkarma planları iyice zora girer. Halit'in ise Yıldırım'ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.

TEŞKİLAT 32. BÖLÜM ÖZETİ

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi'nin yeni bir plan kurmasına sebep olur. Elçi'nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım'ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer. Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir. Elçi'nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.