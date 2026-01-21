Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
Magazin

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
21.01.2026 08:26
Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Evinden çıktığı iddia edilen madde fotoğrafları hakkında Eyüboğlu, "Daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.

Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, "Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak." dedi.

Eyüboğlu açıklamasının devamında "Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence" ifadesini kullandı.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2025'ten bu yana ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim gözaltına alındı; saç ve kan örneklerinde yasaklı madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu; Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak, Senna Yıldız ile birlikte gözaltına alınmıştı. Birkaç gün sonra belli olan test sonuçlarında Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişide uyuşturucuya rastlanmıştı.

Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ates null Ates null:
    Ne idüğü belirsiz kimselere faydası olmayan,teşhirci insanlar. 59 3 Yanıtla
  • ebrar465858 ebrar465858:
    Herkes biliyor ne olduğunu bu beyhude çaban boşa 41 3 Yanıtla
  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    bunların ünlü neyle ünlü o zaman ben de anadan doğma soyunayım iki tur atar meşhur olurum böyle bişey 28 3 Yanıtla
  • Ramazan Firat Ramazan Firat:
    neresi ünlü acaba 21 3 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bunlar neyin ünlüsü onu anlamak lazım .. Sanatçı değil oyuncu değil .. Haaa.. diğer piyasanin ünlüsü bunları adam yerine koyup haber yapanda suç 20 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
