Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.

Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, "Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak." dedi.

Eyüboğlu açıklamasının devamında "Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence" ifadesini kullandı.