The Office dizisinin oyuncusu Ewen MacIntosh vefat etti - Son Dakika
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The Office dizisinin oyuncusu Ewen MacIntosh vefat etti

The Office dizisinin oyuncusu Ewen MacIntosh vefat etti

The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

21.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:14
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The Office dizisinde Keith Bishop karakterini canlandıran aktör ve komedyen Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberini veren JustRight Management "Sevgili komedi dehamız Ewen MacIntosh'un huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" dedi. Dizinin yaratıcısı Ricky Gervais ise yaptığı paylaşımda "Son derece üzücü bir haber. Birçok kişinin The Office'ten 'Big Keith' olarak tanıdığı çok komik ve çok sevimli Ewen Macintosh vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

2022 yılında hastanede tedavi gören MacIntosh, bazı sağlık sorunları yaşıyordu. Aktörün ölüm nedeni açıklanmadı.

The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh hayatını kaybetti
The Office dizisi oyuncularından Ewen MacIntosh hayatını kaybetti

Ünlüler, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin The Office dizisinin oyuncusu Ewen MacIntosh vefat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yakup Çakmak: Allah rahmet eylesin iyi insandı 5 9 Yanıtla

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