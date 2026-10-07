TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor - Son Dakika
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TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

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Sosyal medyada "uygunsuz" yayınları nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan TikTok fenomeni "Emin Ağa" lakaplı Mehmet Emin Çiteri, benzer paylaşımlarına devam edince kullanıcıların tepkisini çekti.

Sosyal medyada "Emin Ağa" lakabıyla tanınan TikTok fenomeni Mehmet Emin Çiteri, daha önce “uygunsuz” paylaşımlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak serbest kalmasının üzerinden çok geçmeden Çiteri'nin sosyal medya platformlarında benzer yayınlarına devam ettiği ortaya çıktı.

KAPALI KADINLA BELALTI DİYALOGLAR 

Serbest kalmasının ardından yayınlarına ara vermeyen Mehmet Emin Çiteri, son paylaşımında başörtülü bir kadınla canlı yayında belaltı diyaloglar gerçekleştirdi. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

VİDEOYU İZLEYENLER EMNİYETİ ETİKETLEDİ 

Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı, Çiteri'nin davranışlarına tepki göstererek, "Bu adam hiç akıllanmamış, lütfen yetkililer gerekeni yapsın" diyerek emniyet ve adli makamlara çağrıda bulundu.

MagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Rahim Yılmaz Rahim Yılmaz:
    Her gördüğün sakallı deden olmadığı gibi, Her başörtülü !!! de kapalı değildir 31 1 Yanıtla
  • Hayri İzmir Hayri İzmir:
    Tamamen baş örtüsüne İslama ve inananlara karşı BİR operasyon çekiliyor hemde uzun zamandır ..Bunu silah olarak kullanan bak kapılılar neler yapıyor demek gençleri de islamdan baş örtüsünden uzaklaştırmak için yapılan bir ahlaksızlık..Devlet ve millet olarak gereğini yapmalıyız 10 1 Yanıtla
  • irhanlar party organizasyon irhanlar party organizasyon:
    tıktok kaldırılmalı 9 1 Yanıtla
  • Ümit Ümit:
    şaşırdıkmı hayır baş kapalı nasıl olsa 2 7 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    bu türbanı malzeme yapanlar çok fena 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor - Son Dakika
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