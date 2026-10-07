TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

Hayri İzmir:

Tamamen baş örtüsüne İslama ve inananlara karşı BİR operasyon çekiliyor hemde uzun zamandır ..Bunu silah olarak kullanan bak kapılılar neler yapıyor demek gençleri de islamdan baş örtüsünden uzaklaştırmak için yapılan bir ahlaksızlık..Devlet ve millet olarak gereğini yapmalıyız