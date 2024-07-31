Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika
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Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil oluyor. Sarıtaş dizide Altay rolünü oynayacak.

31.07.2024 07:52
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Yaz başında 4 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturan Tolga Sarıtaş, yeni sezon için kararını verdi. Gelen teklifleri değerlendiren Sarıtaş, Teşkilat'ın kadrosuna dahil olacak.

YILLAR SONRA AYNI DİZİDELER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1'in Tims&B imzalı fenomen dizisi Teşkilat'ın beşinci sezonu merakla bekleniyor. Ağustos ayında sete çıkacak olan dizide ayrılan başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın yerine gelen isim Tolga Sarıtaş oldu. Başarılı oyuncu dizide Altay rolüne hayat verecek. Daha önce Söz dizisinde partner olan Aybüke Pusat ile Tolga Sarıtaş yıllar sonra Teşkilat'ta bir araya gelecek.

Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor

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Son Dakika Magazin Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bhdr Zcvlkov: Bu oğlan iyi . yakışır 2 2 Yanıtla

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