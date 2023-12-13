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Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızıyla ilişkisini ilan etti - Son Dakika
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Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızıyla ilişkisini ilan etti

61 yaşındaki ünlü aktör Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ve bir elmas tüccarının eski eşi olan 36 yaşındaki Elsina Khayrova ile ilişkisini bir parti sırasında öpüşerek ilan etti. Cruise, fotoğraf çektirmek istememesiyle de dikkat çekti. Khayrova ise daha önce mücevher zengini iş adamı Dmitry Tsetkov ile evliydi.

Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızıyla ilişkisini ilan etti
13.12.2023 - 17:16,
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61 yaşındaki ünlü aktör Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ve bir elmas tüccarının eski eşi olan 36 yaşındaki Elsina Khayrova önceki gün bir partiye geldi. İkili, partinin ilerleyen dakikalarında öpüşürken görüntülenerek ilişkilerini ilan etti.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEDİ

İkilinin geçen cumartesi akşam 21.00 civarında Grosvenor Meydanı'ndaki partiye birlikte geldi. Çifti beraber gören konuklar büyük bir şaşkınlık yaşarken ikili partiden erken ayrıldı.

Bir kaynak davetlilerin Cruise'den yoğun bir şekilde kendileri ile fotoğraf çektirmek istediklerini ancak oyuncunun bu durumdan rahatsız olduğu söylendi. Öte yandan oyuncunun DJ aracıyla anons yaptırarak fotoğraf çektirmek istemediğini söylediği de iddia edildi.

MÜCEVHER ZENGİNİ İŞ İNSANIYLA EVLİYDİ

İngiliz vatandaşı olan eski model, daha önce Surrey'deki Wentworth malikanesinde 22 milyon sterlinlik bir malikaneyi ve Londra'da 18 milyon sterlin değerindeki evleri paylaştığı Rus iş adamı Dmitry Tsetkov ile evliydi.

Çift ayrıca milyonlarca pound değerinde araba, mücevher ve sanat koleksiyonlarının yanı sıra hem Dubai'de hem de Kıbrıs'ta mülklere sahipti. Khayrova, kocasından geçen yaz boşandı.

Boşanma aşamasında kocasından 1 milyon değerindeki çanta koleksiyonunu saklamasıyla manşetlere çıktı.

Kaynak: Magazinkolik
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