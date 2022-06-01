Toreadorss: Bayrağımızı Yurt Dışında Dalgalandırmak İstiyorum

Şarkının ünü ülke sınırlarını aşarken, Türkiye'den sonra en çok dinleyen ülkeler sıralamasında 2. Sırada Brezilya, 3. Sırada Almanya, 4. sırada Meksika ve 5. Sırada Polonya bulunuyor. Şarkının popülaritesinin ana sebeplerinden biri de sosyal medya oldu. Haliyle Toreadorss'da konser takvimini hızlıca doldurdu. Sadece haziran ayında ankara'da 10 konser anlaşması yapan Toreadorss; 'Şarkımın bu kadar yoğun bir şekilde dinlenmesi bizim doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Şimdi daha da çok çalışarak bayrağımızı da yurt dışında dalgalandırmak istiyorum' diye konuştu.

HAZİRAN KONSER TAKVİMİ

3 Haziran Cermodern Mix Fest

3 Haziran if performance hall

10 Haziran if performance hall

11 Haziran (Özel gece)

13 Haziran if performance hall

15 Hclub Mirador

17 Haziran if performance hall

18 Haziran Milyon performance hall Eskişehir

24 Haziran if performance hall

25 Haziran if performance hall