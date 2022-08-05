Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kabe sahnesi büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kabe sahnesi büyük beğeni topladı

05.08.2022 13:47

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kabe'den görüntülerin paylaşıldığı fragman büyük beğeni toparken dua sahnesi de izleyicileri duygulandırdı.

Barış Arduç'un başrolünü oynadığı Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan dizinin yeni sezon fragmanında Kabe sahnesi izleyicileri duygulandırdı.

KABE'DE DUA ETTİ

Kabe'de olan Sultan Alparslan halkı için dua etti. Sultan Alparslan'ın duasındaki "Ya Rahman! Ya Aziz! Ya Kahhar! Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et" sözleri tüyler diken diken etti.

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Alpaslan Büyük Selçuklu dizisindeki dua tüyleri diken diken etti

TRT1'in ilgiyle seyredilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni sezon kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman gibi başarılı isimler dahil oldu.

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Alparslan Büyük Selçuklu, Barış Arduç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kabe sahnesi büyük beğeni topladı - Son Dakika


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