Tuba Ünsal'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kimsenin kocasını elinden almadım

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, katıldığı bir programda geçmişte hakkında çıkan iddialara ve medya tarafından kendisine yapıştırılan "yuva yıkan kadın" etiketine sert bir yanıt verdi.Ünsal, bu tür suçlamalardan büyük korku duyduğunu belirterek, yaşadığı sürecin perde arkasını anlattı.

"MEDYADA YALAN SÖYLESEYDİM PİRÜPAK ÇIKARDIM"

Medyanın kimi zaman çok acımasız davrandığını ifade eden Ünsal, dürüstlüğünün bedelini ödediğini savundu.Açıklamaları sırasında zaman zaman göz yaşlarına boğulan ünlü isim diğer meslektaşlarının aksine olayları gizlemediğini belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Medya çok acımasızca davranıyor bazen. Yalan söylüyor olsaydım ben diğer meslektaşlarım gibi çok daha pirüpak bu konudan çıkabilirdim. Ama ben insanların gözünün içine bakarak yalan söyleyemem."

"TANIYORUM DEDİM, YALAN SÖYLEMEDİM"

Ünsal, toplumsal baskı veya imaj kaygısıyla gerçeği çarpıtmadığını vurguladı. Kendisine yöneltilen sorulara her zaman açık yüreklilikle cevap verdiğini belirten oyuncu, "Bana sorduklarında da yalan söylemedim. 'Tanıyorum' dedim," diyerek, o dönem yaşadığı ilişkinin arkasında durduğunu ancak "yuva yıkma" ithamını asla kabul etmediğini dile getirdi.

VİCDAN VURGUSU: ÇOK KORKARIM

Açıklamalarının sonunda manevi bir hassasiyete de değinen Tuba Ünsal, başkasının mutluluğu üzerine bir hayat kurma fikrinden uzak olduğunu, "Asla, çok da korkarım. Kimsenin kocasını elinden almadım," sözleriyle noktaladı.

SUÇLAMALARIN PERDE ARKASI

Tuba Ünsal'a yönelik bu suçlamaların merkezinde, 2019-2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki yer alıyor.

Tuba Ünsal'ın ilişki yaşadığı dönemde Caner Karaloğlu, İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas ile resmen evliydi. Her ne kadar çift o dönem boşanma aşamasında olduklarını belirtse de, hukuki süreç henüz tamamlanmamıştı.

Olayı sadece bir magazin haberi olmaktan çıkıp adliyeye taşınmıştı.Elisabeth Mas, Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu ile karşılaştığı bir mekanda Ünsal'ın kendisine saldırdığını ve saçını çektiğini iddia ederek "darp" şikayetinde bulunmuştu.

Elisabeth Mas, özellikle sosyal medya üzerinden Tuba Ünsal'ı hedef alan çok sert ifadeler kullanmış, ünlü isim için "yaratık" ve "hamam böceği" gibi ağır benzetmeler yapmıştı. Mas, Ünsal'ın sadece kendi yuvasını değil, başka evlilikleri de bozduğunu iddia etmişti.