Tuba Ünsal'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kimsenin kocasını elinden almadım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Tuba Ünsal'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kimsenin kocasını elinden almadım

11.02.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçmişte hakkında çıkan 'yuva yıkan kadın' iddialarına sert bir yanıt verdi. Medyanın acımasız davrandığını ve dürüstlüğünün bedelini ödediğini ifade etti. Ünsal, toplumsal baskı veya imaj kaygısıyla gerçeği çarpıtmadığını, yaşadığı ilişkinin arkasında durduğunu ancak 'yuva yıkma' ithamını kabul etmediğini belirtti. Bu suçlamaların merkezinde, 2019-2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki bulunuyor.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, katıldığı bir programda geçmişte hakkında çıkan iddialara ve medya tarafından kendisine yapıştırılan "yuva yıkan kadın" etiketine sert bir yanıt verdi.Ünsal, bu tür suçlamalardan büyük korku duyduğunu belirterek, yaşadığı sürecin perde arkasını anlattı.

"MEDYADA YALAN SÖYLESEYDİM PİRÜPAK ÇIKARDIM"

Medyanın kimi zaman çok acımasız davrandığını ifade eden Ünsal, dürüstlüğünün bedelini ödediğini savundu.Açıklamaları sırasında zaman zaman göz yaşlarına boğulan ünlü isim diğer meslektaşlarının aksine olayları gizlemediğini belirterek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Medya çok acımasızca davranıyor bazen. Yalan söylüyor olsaydım ben diğer meslektaşlarım gibi çok daha pirüpak bu konudan çıkabilirdim. Ama ben insanların gözünün içine bakarak yalan söyleyemem."

"TANIYORUM DEDİM, YALAN SÖYLEMEDİM"

Ünsal, toplumsal baskı veya imaj kaygısıyla gerçeği çarpıtmadığını vurguladı. Kendisine yöneltilen sorulara her zaman açık yüreklilikle cevap verdiğini belirten oyuncu, "Bana sorduklarında da yalan söylemedim. 'Tanıyorum' dedim," diyerek, o dönem yaşadığı ilişkinin arkasında durduğunu ancak "yuva yıkma" ithamını asla kabul etmediğini dile getirdi.

VİCDAN VURGUSU: ÇOK KORKARIM

Açıklamalarının sonunda manevi bir hassasiyete de değinen Tuba Ünsal, başkasının mutluluğu üzerine bir hayat kurma fikrinden uzak olduğunu, "Asla, çok da korkarım. Kimsenin kocasını elinden almadım," sözleriyle noktaladı.

SUÇLAMALARIN PERDE ARKASI

Tuba Ünsal'a yönelik bu suçlamaların merkezinde, 2019-2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki yer alıyor.

Tuba Ünsal'ın ilişki yaşadığı dönemde Caner Karaloğlu, İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas ile resmen evliydi. Her ne kadar çift o dönem boşanma aşamasında olduklarını belirtse de, hukuki süreç henüz tamamlanmamıştı.

Olayı sadece bir magazin haberi olmaktan çıkıp adliyeye taşınmıştı.Elisabeth Mas, Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu ile karşılaştığı bir mekanda Ünsal'ın kendisine saldırdığını ve saçını çektiğini iddia ederek "darp" şikayetinde bulunmuştu.

Elisabeth Mas, özellikle sosyal medya üzerinden Tuba Ünsal'ı hedef alan çok sert ifadeler kullanmış, ünlü isim için "yaratık" ve "hamam böceği" gibi ağır benzetmeler yapmıştı. Mas, Ünsal'ın sadece kendi yuvasını değil, başka evlilikleri de bozduğunu iddia etmişti.

Tuba Ünsal, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuba Ünsal'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kimsenin kocasını elinden almadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:03:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tuba Ünsal'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kimsenin kocasını elinden almadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.