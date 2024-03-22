Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon euro ceza kesti

Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda Avrupa Birliği (AB) yasalarına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Kurum, Google'a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon euro ceza kesti. Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya vardı. AB'nin 2019 yasasının 15. maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan 'komşu haklar' tanıyor. Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor. Fransa'nın Google'a yönelik soruşturmasının temelinde, şirketin üretken yapay zekası Gemini bulunuyor. Fransız yetkililere göre Google, geçmişte Bard olarak anılan yapay zekanın eğitimi sırasında, Fransa'daki en ünlü haber sitelerine ait verilerden faydalandı. Ancak şirket, bu veriler için herhangi bir telif hakkın ücreti ödemedi. Başta Agence France Presse (AFP) olmak üzere pek çok haber kaynağı, Google'dan şikayetçi oldu.