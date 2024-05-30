'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisinde 'Mara Hatun' karakterini canlandıran Tuba Ünsal, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
"HAYATIMIN EN ZOR GECESİYDİ"
Gece hastaneye kaldırıldığını anlatan Ünsal, şunları yazdı:
"Dün gece geçirdiğim FMF (Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı) atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi."
"Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım."
Son Dakika › Magazin › Tuba Ünsal, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?