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Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali... - Son Dakika

Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

31.12.2021 13:12
Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Bir dönemin en ünlü sanatçılarından olan ve seslendirdiği 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısıyla hafızalara kazınan Tüdanya, Karşıyaka'nın Nergiz Mahallesi'ndeki evinde Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ı konuk etti. Uzun süredir hastalıkla boğuşan Tüdanya'nın son hali şaşırttı. İşte detaylar...

Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden ve halen tedavisi devam eden sanatçıya geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tugay "Her zaman, her konuda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizi çok seviyoruz, bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz" dedi.

TÜDANYA'NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ZİYARET

Konuklarını büyük bir misafirperverlikle karşılayan sanatçı Tüdanya da duygu ve düşüncelerini kağıda yazarak Tugay çiftine aktardı.

Başkan Cemil Tugay'ı çok sevdiğini, çalışmalarını izlediğini ve takdir ettiğini anlatan sanatçı; evinde yetiştirdiği bir çiçeği ve Başkan Tugay için özel olarak yazdığı şiiri de Öznur Tugay'a hediye etti.

Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, desteklerini ileten Öznur Tugay "Samimi sohbeti ve sıcak ev sahipliği için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYOR

Mesleğinden uzak kalması nedeniyle ekonomik olarak zor zamanlar yaşayan, tedavisi için de maddi desteğe ihtiyaç duyan Tüdanya, geçtiğimiz ay AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent'in televizyon programına bağlanmış ve oğlu aracılığıyla durumunu anlatmıştı.

Levent'in destek sözü verdiği Tüdanya ile AHBAP İzmir de yakından ilgileniyor.

ŞARKICI TÜDANYA KİMDİR?

Tüdanya, İzmir iline bağlı Bergama'da yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Gerçek adı ise Hatice Döngü'dür.

Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜDANYA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şimdilerde gırtlak kanseriyle karşı karşıya olan şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda sesini kaybetmişti.

Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...
Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...
Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...
Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

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Kral Tv Video Müzik Ödülleri, Cemil Tugay, Tüdanya, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tüdanya yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali... - Son Dakika Magazin


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